Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Yeşilova'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Yeşilova'yı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Yeşilova\'yı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, yeni sezon planlaması kapsamında tecrübeli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

25.07.2024 14:48  Güncelleme: 14:50
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Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, yeni sezon planlaması kapsamında tecrübeli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig'de mücadele edecek olan ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, bünyesine tecrübeli bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor forması giyen ve takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta oyuncu Zeynep Yeşilova, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da yer aldı.

"Manisa, voleybola önem veriyor"

Kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Zeynep Yeşilova, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Beykoz Belediyespor'da şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da inşallah Manisa'da güzel bir şampiyonlukla sezonu bitireceğiz. Gayet samimi bir hava var Manisa'da. Beklediğim gibi aslında. Daha önceden Manisa'nın voleybola verdiği önem ve ilgiyi duymuştum. Buraya gelince de bunu görmüş oldum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nabi Başbay da, tecrübeli oyuncuya başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Yeşilova'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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