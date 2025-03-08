Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Manisa\'da 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen turnuvada 12 takım mücadele etti, ödüller dağıtıldı.

08.03.2025 13:04
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay tarafından, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde düzenlenen "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası", Manisa'da da büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

"Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" sloganıyla düzenlenen turnuva, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Yeşilay iş birliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bağımlılıkla mücadelesine destek vermek ve her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla organize edilen etkinlikte, 2012 doğumlu kadın ve erkek sporculardan oluşan 7 erkek ve 5 kız takımı kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya, kitap, tişört ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ödüller, Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu tarafından verildi.

Sporun birleştirici gücünü ortaya koyan bu anlamlı etkinlik, gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine teşvik eden önemli organizasyonlardan biri olarak büyük beğeni topladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 3x3 Basketbol Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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