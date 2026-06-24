Selendi\'nin atlı cirit zaferi

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Manisa Atlı Cirit İl Elemeleri, Selendi'de büyük heyecana sahne oldu. Finalde iki Selendi ekibini karşı karşıya getiren organizasyonda Selendi Atlı Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, yarı final bileti almayı da başardı.

Selendi İlçe Spor Müdürlüğü organizasyonunda Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'nda bir hafta boyunca gerçekleştirilen Manisa Atlı Cirit İl Elemeleri'ne il genelinden 8 takım katıldı. İki grup halinde oynanan müsabakalarda A Grubu'nda Selendi Atlı Spor Kulübü, Soma Atlı Spor Kulübü ve Akhisar Efe Atlı Spor Kulübü mücadele etti. Rakiplerini geride bırakan Selendi Atlı Spor Kulübü grubunu lider tamamlayarak finale yükseldi.

B Grubu'nda ise Selendi Beypınar Spor Kulübü, Akhisar Beyler Atlı Spor Kulübü, Selendi Karabeyler Spor Kulübü, Soma Kara Elmas Spor Kulübü ve Akhisar Yörükler Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Grubu zirvede tamamlayan Selendi Beypınar Spor Kulübü de finale yükselme başarısı gösterdi. Uşak bölgesi hakemi Bülent Demirel'in yönettiği final karşılaşmasında iki Selendi temsilcisi kozlarını paylaştı. 45'er dakikalık iki devre halinde oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan Selendi Atlı Spor Kulübü, 9,5 puanla şampiyon olurken, Selendi Beypınar Spor Kulübü 2,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçla Selendi Atlı Spor Kulübü yarı finale yükselirken, Selendi Beypınar Spor Kulübü ise çeyrek final bileti aldı.

Final karşılaşmasının ardından şampiyon takım sporcuları davul ve zurna eşliğinde büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupası Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız tarafından Selendi Atlı Spor Kulübü'ne takdim edilirken, ikinci olan Selendi Beypınar Spor Kulübü'nün kupa ve madalyaları Selendi Belediye Başkanı Murat Daban tarafından verildi.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Selendi Atlı Spor Kulübü Başkanı Zeki Kova, "Dört yıl sonra yeniden şampiyon olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve bizleri her zaman destekleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ata sporumuz ciriti yaşatmaya ve Selendi'mizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA