Manisa'da Görme Engelliler İçin Goalball Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Görme Engelliler İçin Goalball Etkinliği Düzenlendi

Manisa\'da Görme Engelliler İçin Goalball Etkinliği Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin topluma entegre olmasını sağlamak amacıyla düzenlediği goalball maçında Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 9-7 mağlup etti. Etkinlik, toplumsal farkındalık oluşturmak adına büyük ilgi gördü.

04.12.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin toplumla daha fazla bütünleşmesi amacıyla düzenlediği goalball maçında görme engelli sporcuların mücadelesi büyük bir coşkuyla izlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, engelli bireylere duyarlılığı artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Tarık Almış Spor Salonu'nda düzenlediği goalball maçı büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Manisa Eşit Haklar Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinliğe, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de destek verdi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da etkinliğe katıldı. Etkinliğin odak noktası, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan heyecan dolu bir goalball maçı oldu. Güçlü bir mücadeleye sahne olan maçta, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 9-7 mağlup ederek zafere ulaştı.

"Sevginin engelleri aştığını bir kez daha göstereceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinliklerle engelli bireylere olan duyarlılığı artırmayı ve onların topluma kazandırılmasını hedefliyoruz. Farkındalık etkinliklerimize devam ederek, Manisa'da sevginin engelleri aştığını bir kez daha göstereceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Görme Engelliler İçin Goalball Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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