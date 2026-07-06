Manisa\'da Karate Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 2. Grup Kızlar ve Erkekler Müsabakaları tamamlandı. Manisa, müsabakalarda erkekler kategorisinde birincilik elde ederken, kızlar kategorisinde ise ikinci sırada yer alarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen müsabakalar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak'tan toplam 85 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda, sporcular üst tura yükselmek için tatamide kıyasıya mücadele etti. İki gün süren müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Uşak birinci, Manisa ikinci olurken; erkekler kategorisinde Manisa birinci, Denizli ise ikinci sırada yer aldı. Dereceye giren il karmalarından oluşan sporcular, Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir ve antrenörler tarafından takdim edildi. - MANİSA