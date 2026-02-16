Manisa'da Karate Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisa'da Karate Şampiyonası Yapıldı

Manisa\'da Karate Şampiyonası Yapıldı
16.02.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası Manisa'da düzenlendi.

Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Manisa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda büyükler, para, işitme engelliler ve veteranlarda yaklaşık 800 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporcular arasından büyükler milli takım seçmeleri de yapılırken, seçmeler sonucunda belirlenecek sporcular, 20-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan organizasyonda para-karate kategorisinde altın madalya kazanan Berkay Uslu, müsabakaların ardından Ayşenur Şahin'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla organizasyona katılan kadınlara birer gül verdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Karate Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:13:03. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Karate Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.