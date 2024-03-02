Manisa'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı

Manisa\'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sona erdi. 12 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının katıldığı müsabakalarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarılı sporculara Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni etti.

02.03.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Manisa Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final grubu müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Müsabakalara 12 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımı katıldı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan maçlar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda kızlar kategorisinde birinci Manisa Cemal Ergün Ortaokulu ve ikinci Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu oldu. Erkekler kategorisinde birinci Afyonkarahisar Işıklar Şeker Ortaokulu ve ikinci Manisa Salihli 50.Yıl Ortaokulu oldu. Gruplarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren takımları tebrik ederek, "Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okul sporları ve birçok farklı branşta düzenlediğimiz önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Manisa olarak sahip olduğumuz tesisler ve imkanlarla her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz. Bu müsabakalarda gösterdikleri başarılarla dikkat çeken sporcularımıza Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Finali Tamamlandı - Son Dakika
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