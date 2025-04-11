Manisa\'da Roket Yarışması Heyecanı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları (Roket) İl Birinciliği yarışmaları, Alaşehir ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda öğrenciler, tasarladıkları roketleri en yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalar sonucunda takım kategorisinde; Genç Kızlar kategorisinde birinciliği Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği ise Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi elde etti.

Genç Erkekler kategorisinde ise yine birinciliği Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği ise Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi kazandı.

Ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı: Genç Kızlar Ferdi Kategorisi: 1. Zeynep Su Kirez (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi) 2. Belkıs Ecrin Kaya (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3. Gizem Durmaz (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi) 4. Zeynep Yazıcı (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi), Genç Erkekler Ferdi Kategorisi: 1. Yusuf Talha Kanal (Alaşehir Selahattin Zuhal Baruçuoğlu Anadolu Lisesi) 2. Efekan Yıldız (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi) 3. Ali Tokmak (Soma Linyit Anadolu Lisesi) 4. Sedat Gökdeniz (Soma Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Kategorilerinde birinci olan okul takımları ve bireysel sporcular, Manisa'yı grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı. Yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. - MANİSA