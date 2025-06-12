Manisa'da Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Manisa\'da Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı
12.06.2025 15:55
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GSB Spor Okulları, 5-18 yaş arası çocuklar için Manisa'da 30 farklı branşta ücretsiz eğitim sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın 2025 yaz dönemi kayıtları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından merkez ve 17 ilçede düzenlenecek GSB Spor Okulları kapsamında, 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere 30 farklı branşta tamamen ücretsiz sportif eğitimler sunulacak. Eğitimler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

GSB Spor Okulları kapsamında atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, tekvando, okçuluk, voleybol, tenis, muay thai, wushu, atıcılık, bisiklet, satranç, çim hokeyi, wellness, halk oyunları, oryantiring, flor curling, dart, su topu ve yüzme gibi birçok branşta kurs imkanı sunulacak.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 7'den 70'e herkese yüzme kursları verilecek. GSB Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde ise engelli bireylere yönelik yüzme ve cimnastik kursları düzenlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, GSB Spor Okulları'nın çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yaz tatilinde çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 30'dan fazla branşta ücretsiz sportif kurslar düzenliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları sayesinde Manisa'mızın 17 ilçesinde modern spor tesislerine sahibiz. Uzman antrenör kadromuzla, çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için çalışıyoruz. Velilerimiz, çocuklarının kayıtlarını yaz boyunca yaptırabilirler. Tüm Manisalıları GSB Spor Okulları'na davet ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

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