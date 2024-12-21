Manisa'da Voleybol Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Manisa'da Voleybol Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Manisa\'da Voleybol Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sonunda Özel Elit Ege Koleji ve Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, il birincisi oldu. Başarı gösteren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

21.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2024-2025 sezonu Voleybol Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda hem kızlar hem de erkeklerde heyecan dolu final maçları oynandı.

Genç kızlar final maçında Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi, Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek il birincisi oldu. İkincilik ise Hasan Türek Anadolu Lisesi'nin oldu. Üçüncülük maçında Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi, Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü ise Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Genç erkekler final maçında Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek il birinciliğini kazandı. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu. Üçüncülük maçında Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi, Yunusemre Halit Görgülü Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek üçüncü olurken, Yunusemre Halit Görgülü Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

İl birincisi olan takımlar, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, Okul Sporları İl Tertip komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Voleybol Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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