Manisa FK 2. Etap Kampına Başladı - Son Dakika
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Manisa FK 2. Etap Kampına Başladı

Manisa FK 2. Etap Kampına Başladı
21.07.2026 15:28
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Manisa FK, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap çalışmalarına başladı.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Manisa FK, 3 günlük iznin ardından Kayseri'de 2'nci etap çalışmalarına başladı.

Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamladı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından dün 2'nci etap çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Erciyes, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK 2. Etap Kampına Başladı - Son Dakika

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