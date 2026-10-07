Manisa FK, 6 maçlık galibiyet hasretini Kayserispor deplasmanında bitirmek istiyor - Son Dakika
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Manisa FK, 6 maçlık galibiyet hasretini Kayserispor deplasmanında bitirmek istiyor

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Manisa FK, 6 maçlık galibiyet hasretini Kayserispor deplasmanında bitirmek istiyor
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1'inci Lig'de son 6 maçında galibiyet alamayan 9 puanlı Manisa FK, milli aranın ardından deplasmanda 19 puanlı lider Kayserispor'a konuk olacak. Teknik Direktör Ahmet Pektaş, 22 günlük aranın ardından takımının yeniden çıkışa geçeceğine inandığını belirtti.

1'inci Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan 9 puana sahip 13'üncü Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor müsabakasına odaklandı. Sezona Boluspor ve Vanspor galibiyetleriyle başlayan siyah-beyazlılar ardından büyük düşüş yaşadı. Art arda alınan galibiyetlerin ardından Manisa ekibi, 3 puana hasret kaldı.

Bu periyotta Sivasspor, Bodrum FK ve Fatih Karagümrük'le berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK, Bursaspor ve İstanbulspor maçlarını kaybetti. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Kayserispor ise milli araya 19 puan ve averajla lider girdi. Kayserispor 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek kısa sürede ligin favori takımlarından biri haline geldi. Verilen 22 günlük arada yoğun tempoda çalışan Manisa FK'da Teknik Direktör Ahmet Pektaş, yeniden çıkışa geçeceklerini ve üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: DHA
KayserisporManisaSporSon Dakika

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