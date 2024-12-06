Manisa FK, A. Çorum FK ile Maç İçin Hazır - Son Dakika
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Manisa FK, A. Çorum FK ile Maç İçin Hazır

Manisa FK, A. Çorum FK ile Maç İçin Hazır

Manisa FK, A. Çorum FK ile 7 Aralık'ta oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Biletler satışta.

06.12.2024 17:56
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği A. Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla noktaladı. Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile A. Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşılaşmada Özer'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın.

A. Çorum FK maçının biletleri satışta

Öte yandan A. Çorum FK maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz maç

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar Manisa FK'nın iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarlar Passolig kartı sahibi olması gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: "Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, A. Çorum FK ile Maç İçin Hazır - Son Dakika

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