Manisa FK, Alenis Vargas ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yeniden anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, yeniden yuvaya dönen oyuncu için yayınladığı mesajda, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Manisa temsilcisinin, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - MANİSA