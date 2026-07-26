Manisa FK, Alisan Morina İle Anlaştı - Son Dakika
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Manisa FK, Alisan Morina İle Anlaştı

Manisa FK, Alisan Morina İle Anlaştı
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Manisa FK, 19 yaşındaki İsviçreli futbolcu Alisan Morina ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki İsviçreli sağ kanat Alisan Morina ile anlaşma sağladı. İsviçre'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa FK'nın teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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