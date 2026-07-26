Manisa FK, Alisan Morina İle Anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki İsviçreli sağ kanat Alisan Morina ile anlaşma sağladı. İsviçre'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa FK'nın teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı.