Manisa FK Amedspor'a Yenildi

16.03.2026 12:10
Manisa FK, Amed Sportif'e 2-0 yenilerek Play-Off yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

1'inci Lig'de şampiyonluk adaylarından Amed Sportif'e konuk olan Manisa Futbol Kulübü, sahadan 2-0 yenik ayrılarak seri yakalayamadı. Geçen hafta evinde Sarıyer'i 3-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan siyah-beyazlılar, Diyarbakır deplasmanında umduğunu bulamadı. Bu sonuçla 43 puanda kalan Manisa FK, ilk 7 sıranın uzağına düştü. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş, zor bir deplasman maçı oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Pektaş, "Amedspor taraftarı önünde etkili oynayan bir takım. İlk yarıda oyunu dengede tutmayı başardık ve planımıza uygun bir mücadele ortaya koyduk. Ancak ikinci yarıda rakibin baskısı arttı. 75'inci dakikada gördüğümüz kırmızı kart bence doğru bir karardı. Ancak 10 kişi kalınca böyle zor bir deplasmanda oyunu tutmak kolay olmuyor. Eksik kaldıktan sonra direnmeye çalıştık ama bu da mağlubiyeti kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

