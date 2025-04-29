Manisa FK, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Manisa FK, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Şanlıurfaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
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