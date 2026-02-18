Manisa FK Bandırmaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK Bandırmaspor'u 3-2 Yendi

Manisa FK Bandırmaspor\'u 3-2 Yendi
18.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, 26. hafta maçında Bandırmaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan gelişen atağında Kehinde'nin pasında ceza yayı üzerinde topu önüne alan Kerim'in sert şutunda meşin yuvarlak, Ada'ya da çarparak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortaladığı topu Manisa FK savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza yayının gerisinde Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun falsolu sert vuruşunda kaleci Vedat, güçlükle topu kornere çeldi.

45+1. dakikada rakip ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruş kullanan Benrahou'nun vuruşunda kaleci Arda son anda topu direğin üzerinden kornere çeldi.

58. dakikada Bandırmaspor'un orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Amaral'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-2

60. dakikada Ayberk'in son çizgiden ortaladığı topu kontrol eden Vargas, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2

64. dakikada Vargas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlara gitti. 2-2

90. dakikada sağ kanattan Herelle'nin pasıyla topla buluşan Diony, penaltı noktası üzerinde bomboş kalan Benrahou'ya topu çıkardı. Benrahou'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Ada (Kubilay dk. 70), Umut, Toure, Vargas (Osman dk. 90+1), Benrahou, Lindseth (Cissokho dk. 90+1), Yusuf, Diony

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Metehan, Emre, Muhammed Kirpit, Yunus Emre, Ahmet,

Bandırmaspor: Arda, Oğuz, Kerim, Atınç, Hountondji, Mücahit (Enes Aydın dk. 70), Fall (Enes Çinemre dk. 83), Yusuf, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan dk. 83), Kehinde (Amaral dk. 53), Tanque

Yedekler: Akın, Yiğit, Yasin

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Kerim (dk. 25), Amaral (dk. 58) (Bandırmaspor), Vargas (dk. 60), Diony (dk. 64), Benrahou (dk. 90) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Umut, Yusuf (Manisa FK), Fall, Emirhan (Bandırmaspor) - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Bandırmaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:25:57. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa FK Bandırmaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.