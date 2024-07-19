Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Yönetimine Seçildi - Son Dakika
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Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Yönetimine Seçildi

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Yönetimine Seçildi

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine seçildiği için kulüpteki görevinden istifa etti. Aktan, geçen ay 1. Lig Kulüpler Birliği'nde de başkan seçilmişti. Yeni başkanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ayrıca, Manisa FK transferde İnegölspor'dan Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

19.07.2024 11:50
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MANİSA,

1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi konumunda olan Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetimine seçilince kulüpteki görevinden ayrıldı. Manisa ekibinde takımın 3'üncü Lig'de yer aldığı 2017 yılından beri başkanlık yapıp aynı zamanda geçen ay 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nde de başkan seçilen Mevlüt Aktan, Futbol Federasyonu'nun dün Ankara'da yapılan genel kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetimine girdi. Mevlüt Aktan, TFF yönetimine seçildiği gün siyah-beyazlı kulüpteki görevinden istifa etti. Yeni başkanın önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Mevlüt Aktan, bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer almıştır.

Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

YUSUF TALUM İMZAYI ATTI

Manisa FK, transferde İnegölspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki sağ bek Yusuf Talum'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ile ilgili duygularını aktaran Yusuf, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hayallerim için en doğru yerdeyim. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Yönetimine Seçildi - Son Dakika

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