Manisa FK bir türlü toparlanamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a da 1-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü bir türlü beklediği çıkışı yapamadı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan siyah-beyazlılar ardından oynadığı 9 maçta sadece 1 beraberlik alıp 8 müsabakayı kaybetti. Kulüpte bu sezonki üçüncü teknik patron olarak görev yapan teknik direktör Turgay Altay ise Samsun deplasmanından üzücü bir mağlubiyetle döndüklerini dile getirdi.

Güncel durumlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini ifade eden Altay, "Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. Uzun süredir kazanamamanın getirdiği bir baskı söz konusu. Orgill'in de üzerinde uzun süredir gol atamamanın getirdiği bir baskı vardı. Sonuç olarak kırmızı kart bizi eksik bıraktı. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik" dedi.