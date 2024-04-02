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- Manisa FK - Bodrum FK maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Zor bir maç oldu. Mücadelesi çok yüksek, atanın kazanacağı bir maçtı. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz. En kısa zamanda bu durumdan çıkmak gerekiyor. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. En kısa sürede bu durumdan çıkmamız gerekiyor" dedi.

Bodrum FK cephesi

Zorlu bir dönemde 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu kaydeden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ise, "Bizim için de rakibimiz için de çok önemli bir maçtı. Özellikle sezon başında çok farklı hedeflerle kurulmuş bir rakibimiz vardı. Baktığımız zaman bireysel olarak baktığınızda gerçekten çok şampiyonluklar yaşamış, çok farklı üst düzey takımlarda oynamış oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Bu sene inişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlardı. Bizim de son dört hafta özellikle oyun olarak iyi oynamamıza rağmen sonuç alamadık. Bu sonuca da ihtiyacımız vardı açıkçası. Dolayısıyla özellikle şampiyonluk ve play-off yarışının kızıştığı şu dönemde burada galip gelmek çok önemliydi. Doğru bir oyun oynadık. İyi bir oyun oynadık. Sonucunda da zor da olsa galip gelmeyi bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalan 6 tane çok zor maçımız var. İnşallah aynı ciddiyetle aynı tempoyla, aynı oyunla hedefi galibiyet olan takımı sahaya tekrar yansıtmayı, bundan sonraki maçlarda da başarabiliriz. Hedefimiz bu. Bunun için uğraşıyoruz. Tekrar bugün galip gelen oyuncuların hepsini kutluyorum. Çünkü hak ettikleri bir galibiyet aldılar" diye konuştu.