Manisa FK, Boluspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Boluspor'a konuk olacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mümin Özkasap Stadı'nda Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak müsabakada Manisa FK'de kart cezalısı Tugay Kacar, Muhammed Enes Kiprit ve Sandro Lima ile sakatlıkları süren Korenica, Ayberk Karapo ve Mert Kuyucu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekip, 20 Aralık Çarşamba günü yapacağı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.