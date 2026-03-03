Manisa FK, Çorum FK'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, Çorum FK'ya Yenildi

Manisa FK, Çorum FK\'ya Yenildi
03.03.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak play-off şansını kaybetti. Teknik direktör hakemleri eleştirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp play-off hattının kapısına dayanan Manisa Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Çorum FK'ya 1-0 yenilerek avantaj kaybetti. Maçın 17'nci dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, 40 puanda kalarak 8'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Manisa FK iç sahada ise 7 maç sonra mağlup oldu. Son olarak sezonun ilk devresinde Amed Sportif'e 19 Mayıs Stadı'nda 3-0 kaybeden Ege temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, hakem eleştirisinde bulundu. Rakibe çok tolerans tanındığını dile getiren Pektaş, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Çalıştığımız her senaryo da gerçekleşti. Sadece bir senaryoya çalışamadık, hakem senaryosuna. Topun oyunda kaldığı sürenin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle golden sonra çok tolerans tanıdı rakibe. Yapacak bir şey yok. Biz her zaman sahanın içinde kalmak zorundayız. Şanssız bir penaltı pozisyonuyla mağlup olduk. Futbolda bunlar var. Bir an önce toparlanıp hemen önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı kutluyorum ve onlara çok güveniyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Çorum FK'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:45:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa FK, Çorum FK'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.