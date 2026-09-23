Manisa FK\'da Anziani 5 kez fileleri sarstı, yabancılar 12 golün 11\'ini attı

Manisa FK'da Anziani 5 kez fileleri sarstı, yabancılar 12 golün 11'ini attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'de Manisa FK, ilk iki maçını kazanmasına karşın sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlıların 12 golünden 11'i yabancılardan geldi; Anziani 5, Sylla 3 ve Lindseth 2 gol atarken, Yusuf Talum Sevinç Iğdır FK maçında bir kez sevindi.
TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan ancak daha sonra oynadığı 6 maçı da kazanamayan Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular golleri sıraladı. Toplam 12 gol atan siyah-beyazlılarda Julian Anziani, Jonathan Lindseth ve Cheikne Sylla toplam 11 kez fileleri sarsarken, yerlilerden sadece sağ bek Yusuf Talum Sevinç yaşadı.
Takımın gol yükünü çeken Fransız orta saha Anziani 5 kez fileleri sarsıp Manisa ekibinin en önemli kozu oldu. Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen Malili forvet Sylla ise 3 kez sevinç yaşadı. Norveçli orta saha Lindseth 2 defa ağları sarsarken, Yusuf da 4-2 kaybedilen Iğdır FK maçında takımı adına 1 gol kaydetti.
Kaynak: DHA
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