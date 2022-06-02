Manisa FK'da Tabekou ayrıldı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde forvet Serge Tabekou ile yollar ayrıldı. Sezon başında Royal Excel Mouscron'dan kiralanan Kamerounlu oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmadığı açıklandı. Tabekou'nun yüksek maaşından dolayı Manisa FK yönetiminin futbolcuyla yola devam etmediği bildirildi. Bu sezon 27 maça çıkıp siyah-beyazlı formayı 1209 dakika terleten 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaptı.

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