Manisa FK'da Teknik Direktör Levent Devrim ile Yollar Ayrıldı

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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Devrim ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK'da teknik direktör Levent Devrim dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlamaları doğrultusunda Teknik Direktörümüz Levent Devrim ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamış olup kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim ve ekibine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA