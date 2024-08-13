Manisa FK'dan Kaçak Su İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Spor

Manisa FK'dan Kaçak Su İddialarına Yanıt

Manisa FK\'dan Kaçak Su İddialarına Yanıt

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) Manisa FK tarafından kullanılan belediyeye ait Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde kaçak su kullandığının tespit edilmesinin üzerine Manisa FK'dan açıklama geldi.

13.08.2024 17:06  Güncelleme: 17:09
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) Manisa FK tarafından kullanılan belediyeye ait Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde kaçak su kullandığının tespit edilmesinin üzerine Manisa FK'dan açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaçak olduğu iddia edilen bu borunun kulübümüz tarafından sonradan monte edilmesinin mümkün olmadığı aşikardır" denildi.

MASKİ ekipleri tarafından yapılan kazıda belediyeye ait olan ve Manisa FK'nın kullandığı Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde kaçak su kullanıldığının tespit edilmesi üzerine MASKİ ekipleri tarafından tutanak tutularak yasal süreç başlatıldı. Manisa FK ise yazılı bir açıklama yaparak kulübün itiraz hakkını kullanacağı belirtildi.

Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle: "Manisa Futbol Kulübümüze yönelik 'Yıldırma' politikası kapsamında dün MASKİ ekipleri Fikri Bayrıl Spor Tesislerimize gelmiş ve tesisin arka kısmında yer alan bölümde kazı çalışması yapmak istemiştir. 'Arızalı' denilerek iki gün önce yanıltıcı bilgi vermek suretiyle sayacımız sökülmüş ve mevzuat gereği 24 saat içinde işletme sayacı takılması gerekirken, sayaç takılmamış ve o gece deplasmandan dönen futbolcularımız duş dahi alamamıştır. Yaşanan bu güvensizlik üzerine kazı çalışması emniyet ekiplerine bildirilmiş, kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil, bizatihi bizim talebimiz üzerine emniyet güçleri de olay yerine intikal etmiş ve kazı çalışması başlatılmıştır. Kazı esnasında tesisin bahçesine bağlantısı olup ve kaçak olduğu iddia edilen bir boru tespit edildiği ifade edilerek tutanak tutulmuştur. Kiracısı bulunduğumuz tesis mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup, inşası da ilgili idare tarafından yapılmıştır. Kazı yapmak suretiyle ancak tespiti mümkün olan ve kaçak olduğu iddia edilen bu borunun kulübümüz tarafından sonradan monte edilmesinin mümkün olmadığı aşikardır. Kulübümüz, konuya ilişkin itiraz hakkını sonuna kadar kullanacaktır. Usulsüz şekilde sayacı sökülerek abonelik sözleşmesinden kaynaklı 'kesintisiz su kullanım' hakkı elinden alınmak istenen Kulübümüz, bu kez de 'kaçak su' kullandığı iddiasıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bütün enerjisini yeşil sahalarda mücadele etmek için harcayan Kulübümüze yönelik bu itibarsızlaştırma girişimlilerini değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK'dan Kaçak Su İddialarına Yanıt - Son Dakika

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