Manisa FK'dan Namağlup Başlangıç - Son Dakika
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Manisa FK'dan Namağlup Başlangıç

Manisa FK\'dan Namağlup Başlangıç
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Manisa FK, 1. Lig'de 3 maçta 7 puan topladı; Sylla, 3 golle takımın yıldızı oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk iki maçında Boluspor'u deplasmanda 2-1, Vanspor'u da evinde 4-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü. Rakibi karşısında 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar sahadan 2-2 berabere ayrılıp hanesine puanı yazdırdı. Manisa FK'nın sezon başında Erzurumspor FK'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Malili golcü Cheikne Sylla Sivas'ta attığı 2 golle yıldızlaştı. Kıbrıs Rum Kesimi takımı Omonia'ya giden Fransız golcü Lois Diony'nin yerine alınan Sylla; 3 maçta, 3 gol atarak takıma önemli katkı sağlamış oldu.

Teknik direktör Ahmet Pektaş, Sivasspor deplasmanından alınan puanı değerli gördüklerini belirterek, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Devamını getireceğiz" dedi. İlk 3 haftayı namağlup 7 puan ve avearjla 3'üncü basamakta tamamlayan Manisa Futbol Kulübü bu hafta evinde Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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