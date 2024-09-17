Manisa FK Deplasmanda Parlıyor

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1'İNCİ Lig'de geride kalan 5 maçta 8 puan toplayıp Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, galibiyetleri deplasmanlarda aldı. Sezonun ilk maçında dış sahada İstanbulspor 'a 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, ardından konuk olduğu Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'u yenmeyi başardı. Fatih Karagümrük'ü Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup eden Manisa FK, Kocaelispor'u da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Manisa Futbol Kulübü, evinde oynadığı 2 müsabakayı ise berabere tamamladı. Sakaryaspor'la 2-2, Adanaspor'la ise golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, taraftarının önünde 2 puan topladı. Manisa FK, bu hafta 19 Mayıs Stadı'nda sonuncu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, seri başlatmak istediklerini belirterek, "Çıkışımızı sürdüreceğiz. Bizim için her maç çok önemli" dedi.