Manisa FK Deplasmanda Zayıf Performans Gösterdi

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1'inci Lig'de milli aranın ardından Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan ve maçı 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, son 4 deplasman karşılaşmasında hiçbir varlık gösteremedi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra Boluspor, Iğdır FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından puan alamazken gol de atamadı. Manisa FK bu periyotta Boluspor'a 2-0, Iğdır FK ve Pendikspor'a 1-0, Ankara Keçiörengücü'ne de 4-0 kaybetti. Genelde ise son 5 maçının sadece 1'ini kazanıp 4'ünü yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlılar düşme hattına da çok yaklaştı. Manisa temsilcisi bu hafta yine bir deplasman müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler takımına misafir olacak.