Manisa FK, Esenler Erokspor ile Zorlu Kapışmada

12.02.2026 11:42
1'inci Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Manisa FK, Esenler Erokspor'a konuk oluyor. Maç saat 20:00'de.

1'inci Lig'de 9 maçtır bileği bükülmeyerek düşme hattından çıkıp Play-Off yarışına ortak olan Manisa Futbol Kulübü yarın kendisi gibi son haftaların formda takımı olan Süper Lig adaylarından Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Geçen hafta 4-1 kazandığı Boluspor maçı sonrası takıma büyük çıkış yakalatan Teknik Direktör Mustafa Dalcı'nın istifa ederek çok sürpriz şekilde rakip Bolu'yla anlaştığı Manisa FK'yı sahaya antrenörler çıkartacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Adekanye, sarı kart cezalısı Yusuf Talum ve Lindseth zorlu maçta görev yapamayacak. Manisa FK ligde 34 puanla 12'nci sırada yer alırken, son 3 maçını kazanan İstanbul ekibi 47 puanla üçüncü basamakta bulunup liderlik yarışı veriyor. Manisa temsilcisi bu maçın ardından hafta içinde 18 Şubat Çarşamba günü Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: DHA

