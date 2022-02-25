Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır - Son Dakika
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Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

25.02.2022 17:46
Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. ???????

Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır
Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır
Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır
Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır

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Spor Toto, Eyüpspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Eyüpspor maçına hazır - Son Dakika


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