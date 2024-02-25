Manisa FK Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada gelişen Manisa FK atağında Kerim Frei'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonunda devamında yaşanan karambolde yeniden Frei'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
48. dakikada sol kanattan Jimmy Durmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
51. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde Rroca'nın düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğuz Gürbulak, top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0
75. dakikada Manisa FK'dan Sertan ceza sahasının hemen dışında rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
78. dakikada Melih Bostan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Erhan kornere gönderdi.
87. dakikada Manisa FK'da Lima rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada ceza sahasının dışından sert bir vuruş yapan Ensar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir
Manisa FK: Erhan, Sertan, Sinan, Rroca (Diallo dk. 73), Alberk, Dokanovic, Bartu, Oğuz (Bedirhan dk. 78), Ofkir (Topalli dk. 73), Kerim Frei (Burak dk. 73), Mary (Sandro Lima dk. 78)
Yedekler: Eren, Graovac, Kazım Can, Furkan Mehmet, Bekir
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Laura dk. 86), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Siliki dk.64), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Melih Bostan), Ensar, Amilton da Silva, Buğra Çağıran (Kayode dk. 64), Özgür Çek (Yasin dk. 86), Yatabare
Yedekler: Atalay Gökçe, Elias Durmaz, Yiğit Efe Demir, Oltan Karakullukçu, Akabueze
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Oğuz (dk. 53 pen.) (Manisa FK), Ensar (dk. 90+7) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Sertan (dk. 75), Lima (dk. 87) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Bartu, Sinan, John Mary, Erhan (Manisa FK), Musa, Siliki, Jimmy Durmaz (Gençlerbirliği) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde, "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?