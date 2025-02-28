Manisa FK, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika
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Manisa FK, Gençlerbirliği'ne Yenildi

Manisa FK, Gençlerbirliği\'ne Yenildi

Hakan Şapçı, Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirerek toparlanacaklarını söyledi.

28.02.2025 22:39
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Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Özellikle maçın başında rakip takımın en önemli özelliği olan kendi bu hücumlarında hızlı olmalarına karşı durmadık. Kötü bir mağlubiyet aldık toparlanmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Puan almaya geldiğimiz, çıkış yapmaya geldiğimiz müsabakanın hemen başında yediğimiz gollerle çok kolay teslim olduğumuz bir maç oldu. Üzgünüz, beklendiğimiz gibi oynanmadı. Özellikle maçın başında rakip takımın en önemli özelliği olan kendi bu hücumlarında hızlı olmalarına karşı durmadık. Kötü bir mağlubiyet aldık, toparlanmaya çalışacağız. Ligde çok dar bir takvimle maçlar oynanıyor. Salı günü sahamızda Iğdır FK kulübü ile maçımız var. Üzgünüz, bir sonraki maça hazırlanıp bir an önce toparlanmaya çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika

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