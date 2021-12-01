Manisa FK, iç saha maçlarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, bu haftadan itibaren iç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı yerine Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, takımın sezon başında bu yana iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı, yapılan çalışmalarla şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nın TFF kriterlerine uygun hale getirildiği belirtildi.

Manisa FK'nin 15. haftadaki 5 Aralık Pazar günü saat 13.30'daki Kocaelispor maçından itibaren iç saha karşılaşmalarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı bildirildi.