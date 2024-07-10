Manisa FK, iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Manisa FK, iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı

Manisa FK, iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecekleri için Kosovalı orta saha Meriton Korenica ve Brezilyalı golcü Sandro Lima ile vedalaştı. Korenica, Romanya 1. Lig ekibi FC CFR 1907 Cluj'a transfer olurken, Lima Pendikspor ile anlaşma sağladı.

10.07.2024 12:28
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün iki yabancı oyuncusu takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılar Kosovalı orta saha Meriton Korenica ve Brezilyalı golcü Sandro Lima ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Meriton Korenica'nın transferi konusunda Romanya 1'inci Lig ekiplerinden FC CFR 1907 Cluj ile anlaşma sağlanmıştır. Meriton Korenica'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Manisa FK'da geçen sezon 10 maça çıkan 26 yaşındaki Korenica 462 dakika süre aldı.

Sandro Lima'nın ise Pendikspor'la anlaşma sağladığı bildirildi. Takımın en golcü oyuncusu olan Lima ise 31 maç oynadı. 33 yaşındaki forvet 2 bin 392 dakika sahada kaldı ve 11 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

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