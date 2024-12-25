Manisa FK, İlk Yarıda Yabancı Oyuncularla Göze Çarptı - Son Dakika
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Manisa FK, İlk Yarıda Yabancı Oyuncularla Göze Çarptı

Manisa FK, İlk Yarıda Yabancı Oyuncularla Göze Çarptı

1'inci Lig'de devre arasına 23 puanla 11'inci sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yabancı oyuncularıyla dikkat çekti. Fofana’nın 5 golle en skorer olduğu takımda, Osuji ve Wriedt de 3 gol attı. Play-Off umutları devam ediyor.

25.12.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp devre arasına 23 puanla 11'inci basamakta giren Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular sezonun ilk yarısında gol yükünü çekti. Yönetimi belediyle buzların erimesinin ardından değişen, ikinci yarı öncesi sportif direktörlük görevi için Serkan İşyapan, teknik direktörlük görevi için de Hakan Şapçı ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda Fofana, Osuji, Wriedt, Ramirez, Hodzic ve Cissokho toplamda 15 gole imza attı. Yerli futbolculardan Oğuz, Efe Taylan, Kadir Kaan ve Muhammed Enes toplam 5 gol üretirken, rakip de bir kez kendi ağlarını sarstı.

Toplam 21 gol atan Manisa FK'da Fildişi Sahilli orta saha Fofana 5 golle takımının en skorer ismi oldu. Nijeryalı orta saha oyuncusu Osuji ve Ganalı forvet Wriedt 3'er kez gol sevnici yaşarken, İspanyol orta saha Ramirez de 2 kez rakip ağları sarstı. Orta alanda forma giyen Boşnak oyuncu Hodzic ve Senegalli Cissokho da takıma 1'er gol katkısı sunmayı başardı. İlk devrenin son 2 maçına girilirken Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, Şanlıurfaspor'u da evinde 2-1 yenen Manisa FK, düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umut tazeledi. Ege ekibinin 7'nci basamakta yer alan Çorum FK takımı ile arasındaki puan farkı 2 olurken, düşme hattında yer alan Şanlıurfaspor'la da fark yine 2 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Manisa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, İlk Yarıda Yabancı Oyuncularla Göze Çarptı - Son Dakika

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