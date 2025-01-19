Manisa FK, İstanbulspor'a 0-1 Kaybetti - Son Dakika
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Manisa FK, İstanbulspor'a 0-1 Kaybetti

Manisa FK, İstanbulspor\'a 0-1 Kaybetti

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Tek golü Diarra attı.

19.01.2025 21:16
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde Osuji'nin şutu savunma oyuncularına çarparak kale direğinin az farkla yanından kornere çıktı.

26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı korner atışını kullanan Sambissa'nın ortasına yükselerek kafa vuruşu yapan Kubilay, topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

45+2. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in orta sahadan verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Kirpit'in kaleci İsa'dan seken top, savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ceza sahasının hemen önünden Osuji'nin çektiği şutu kaleci İsa uzanarak yakaladı.

53. dakikada İstanbulspor atağında Vorobjovas pası sonrası Diarra bomboş kale yerine üst direğe nişanladı. Üst direkten ceza sahasına dönen top savunma oyunları tarafından uzaklaştırıldı.

57. dakikada İstanbulspor'dan Emir Kaan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Alperen çift yumrukla kornere gönderdi.

62. dakikada gelişen İstanbulspor atağında orta sahadan gelen pasa hareketlenen Muammer'in ceza sahası içinde pas verdiği Diarra bu kez boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 0-1

67. dakikada Osuji'nin pasına hareketlenen Diallo'nun şutu kaleci İsa'da kaldı.

74. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Emir Kaan'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.

75. dakikada Manisa FK'dan Osuji'nin ceza sahası içinde dönerek kaleye çektiği şut savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Manisa FK: Alperen, Yusuf (Oktay Gürdal dk. 90), Bartu, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Kerem Arık dk. 90), Ramirez (Kadir Kaan dk. 65), Muhammed Ensar Akgün, Muhammet Kiprit (Fofana dk. 65 (Okyere Wriedt dk. 81)), Osuji

Yedekler: Eren, Ada İbik, Kazım Can, Birkan, Bulut Uysal

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Okan Erdoğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 90+2), Racine Coly (Tuncer Duhan dk. 70), Muammer Sarıkaya (Abdullah Dijlan Aydın dk. 85), Modestas Vorobjovas, Diarra, Kubilay Sönmez (Yusuf Ali Özer dk. 90+2), David Sambissa (Krstovski dk. 70), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Michel Ologo İnainfe, Kerem Şen, Alieu Cham, Florian Loshaj,

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Diarra (dk. 61) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Racine Coly, Fatih Tultak (İstanbulspor) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, İstanbulspor'a 0-1 Kaybetti - Son Dakika

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