Manisa FK, Karagümrük ile Zirve İddiasını Sürdürecek

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1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında zirve adaylarından Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Mamadou Cissokho ile Kadir Kaan Yurdakul maçta görev alamayacak.

Manisa Futbol Kulübü transferde ise golcü Georgi Minchev'i kadrosuna katarken, futbolcusu Mustafa İnan ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son olarak Ümraniyespor forması giyen Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, "Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim" dedi.