Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için antrenman yapıyor.

02.04.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cumartesi günü oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu öğrenildi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek. Ligde 17. sırada bulunan Manisa FK'da tek hedef ise mücadeleden 3 puanla ayrılmak.

Keçiörengücü maçının biletleri satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü müsabakanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu maçı da ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirilirken, kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarların ücretsiz biletlerini maç günü Passolig gişelerinden tanımlayabilecekleri hatırlatıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Cumartesi, Trendyol, Futbol, Ankara, manisa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel’den yeni boykot çağrısı CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Özgür Özel’in boykot çağrısına Fahrettin Altun’dan sert tepki Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:33 Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler Cenaze namazını kıldıran imamdan Volkan Konak için duygulandıran sözler
13:05 Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
13:00 Diploması iptal edilen İmamoğlu’na üniversiteden bir darbe daha Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
12:51 Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
00:51 Sincan Belediye Başkanı’ndan Gökhan Ünver’e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız
00:43 ABD’ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek
23:29 CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
22:45 Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
22:07 Özgür Özel’in boykot çağrısına Fahrettin Altun’dan sert tepki Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
19:39 CHP lideri Özel’den yeni boykot çağrısı CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 14:29:48. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement