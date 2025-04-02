Manisa FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cumartesi günü oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu öğrenildi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek. Ligde 17. sırada bulunan Manisa FK'da tek hedef ise mücadeleden 3 puanla ayrılmak.

Keçiörengücü maçının biletleri satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü müsabakanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu maçı da ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirilirken, kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarların ücretsiz biletlerini maç günü Passolig gişelerinden tanımlayabilecekleri hatırlatıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL. - MANİSA