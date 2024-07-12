Manisa FK, Kwasi Wriedt'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Kwasi Wriedt'i kadrosuna kattı

Manisa FK, Kwasi Wriedt\'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Ganalı futbolcu Kwasi Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yeni transfer Kwasi Wriedt, Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Kwasi Okyere Wriedt, Bayern Münih'in ikinci takımında 2 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

12.07.2024 13:33
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Manisa FK, Ganalı futbolcu Kwasi Wriedt'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Takıma katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Kwasi Wriedt, " Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Kwasi Okyere Wriedt kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Kwasi Okyere Wriedt, 10 Temmuz 1994 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Ganalı olan Wriedt, futbola altyapısında başladığı St. Pauli takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. LSK Hansa formasıyla 1 sezonda 23 gol atan ve gol kralı olarak sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern Münih'in ikinci takımında 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da gol kralı olan Wriedt, Willem ve Osnabrück takımlarının ardından son olarak Holstein Kiel forması giydi. Bayern Münih ile 2 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan Kwasi Wriedt, kariyerinde çıktığı 421 resmi maçta 162 gol ve 60 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu 6 maçta da Gana Milli Takımı'nın forması giydi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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