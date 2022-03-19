Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

19.03.2022 19:17
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Veli Çetin dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Cinek yönetecek. ???????

Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

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MKE Ankaragücü, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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