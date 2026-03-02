Manisa FK\'nın Şanssız Mağlubiyeti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Manisa FK-Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Ama maç içerisinde aslında çalıştığımız her senaryoda olmuştu açık konuşmak gerekirse. Sadece bir senaryoya çalışamadık; hakem senaryosu. Çok topun oyunda kaldığı süreyi tam bilmiyorum. Henüz analiz edemedik karşılaşmayı ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle golden sonra çok tolerans tanıdı rakibe. Yapacak bir şey yok. Biz her zaman sahanın içinde kalmak zorundayız. Bazen bunları da çalışmamız gerekiyor. Şanssız bir penaltı pozisyonuyla mağlup olduk. Aslında baktığınız zaman maç ortadaydı. Vermiş olduğumuz pozisyonlarda tamamen biz risk aldıktan sonra gerçekleşmiş. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Futbolda bunlar var. Bir an önce toparlanıp hemen önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz yerde, elimizden geldiğince en yukarıda ligi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Çorum FK cephesi

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ise, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Yükselişte olan bir Manisa var. Sahada ne yaptığını bilen, oyun opsiyonları olan bir Manisaspor var. Hafta içi çok iyi hazırlandık. Birçok gol pozisyonuna da girdik. Değerlendiremedik. Ama 1-0, sonuçta 3 puanı cebimize koyduk. Şimdi Çorum'a döneceğiz ve Hatay maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA