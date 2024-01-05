Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le yollar ayrıldı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Oğuzhan Berber, ligde 11 maçta forma giydi.