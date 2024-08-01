Manisa FK, Osuji ve Ramirez'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Osuji ve Ramirez'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez'i transfer etti. Osuji ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Ramirez ile de 1+1 yıllık anlaşma yapıldı. Her iki oyuncu da takıma katkı sağlamak ve başarılı olmak için çalışacaklarını ifade etti.

01.08.2024 16:08
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan ekiplerinden Manisa FK, kadrosunu Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji ve İspanyol orta saha Dani Ramirez ile güçlendirdi.

Osuji ile 1+1 yıllık anlaşma

Manisa Futbol Kulübü, Bede Osuji ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Osuji, " Türkiye'de ve Manisa'da olduğum için mutluyum. Burada çok çalışıp Takımıma en üst düzeyde katkı vermek ve başarılı olmak istiyorum." dedi.

Osuji, kariyerinde 288 resmi maça çıktı ve 59 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi.

Dani Ramirez ile 1+1 yıllık anlaşma

Manisa temsilcisi, Dani Ramirez ile de 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Duygularını aktaran Ramirez, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için çok mutluyum. Manisa FK ile ilgili çok güzel bilgiler aldım. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ramirez, 340 resmi müsabakada 67 gol, 55 asiste imza attı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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