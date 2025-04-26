Manisa FK, Şanlıurfaspor Maçına Hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını noktaladı. Şanlıurfaspor tesislerinde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA
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