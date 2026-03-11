Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 Geçti - Son Dakika
Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 Geçti

Manisa FK, Sarıyer\'i 3-0 Geçti
11.03.2026 11:19
Manisa FK, Erzurumspor mağlubiyetinin ardından Sarıyer'i 3-0 yenerek moral buldu, 43 puana ulaştı.

1'inci Lig'de hafta sonu Erzurumspor FK'ya 8-1 yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini 3-0'lık skorla aşarak moral depoladı. Üst üste Çorum FK ve Erzurumspor FK yenilgileriyle Play-Off hattının uzağında kalan siyah-beyazlılar bu galibiyetle 43 puana ulaşarak yeniden umut tazeledi. 1-0 öne geçtikten sonra Cissokho'nun 47'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden Manisa temsilcisi eksik olmasına rağmen farklı kazanmasını bildi.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, Erzurumspor mağlubiyetini telafi ettiklerini dile getirdi. Yoğun bir maç programı yaşadıklarını belirten Pektaş, "Sarıyer müsabakası öncesi hazırlık süremiz kısıtlıydı. Psikolojik olarak bu maça odaklanmaya çalıştık. Kendi oyun felsefemizle sahada yer aldık. Camiamızı geçen hafta üzdük. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Yeniden tırmanışa geçmek adına önemli bir kazanım sağladık. Hafta sonu Amed Sportif deplasmanına çıkacağız. Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

