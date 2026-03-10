Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 Mağlup Etti

10.03.2026 23:23
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 yenerek moral buldu. Teknik direktörlerden açıklamalar geldi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Sarıyer maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "İşin doğrusunu geçen haftayı telafi etmemiz gerekiyordu. Ama çok fazla da hazırlanacak bir süremiz yoktu. Tamamen psikolojik olarak kendimizi bu maça hazırlamaya çalıştık. Bizim oyun felsefemiz belli. Kimle oynarsak oynayalım, hangi rakiple oynarsak oynayalım. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız. Camiamızın, bizi sevenlerin geçen hafta birazcık kalbini kırmıştık. Bu hafta bir nebze de olsun onları rahatlatabilirsek ne mutlu bize. Geçen hafta üzülecek vakit yoktu. Bu hafta da sevinecek vakit yok. Pazar günü tekrar zor bir deplasmana gideceğiz. Orada da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Analizimizi yapacak rakipler bizim zaten eksik noktamızı çözebilirler"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Vallahi aslında söylenecek çok çok da bir şey yok. Her şey net. 11-11 oyunda ilk yarı özellikle pozisyonlara giren, 3-4 tane pozisyonu da kaçıran biziz. Rakibin pozisyonu yokken Diony'nin kafasına çarpan bir top gol oluyor. İkinci yarı rakip 10 kişi kalıyor. Yani yine pozisyonlar biliyoruz. Rakip bir tane geçişten yine ikinci golü buluyor. Yani pozisyon görmeden 2-0 geriye düştük. Ama bizim çok pozisyonumuz var kaçırdığımız. Maalesef işin içerisine biraz beceri giriyor. Rakip takım oyuncuları beceriyi gösterdiler. Golleri attılar. Maçı kazandılar. Bizim oyuncularımız biraz beceriyi gösteremediler maalesef. O kadar pozisyon yakalamışken bunlardan bir tanesini atmanız gerekiyor. Atamayınca zaten kırılgan bir takımız, ondan sonra da zaten biraz risk aldık. Rakip geçişten 3. golü attı. İşimiz zor yani gördüğünüz gibi mücadele ediyoruz. İnanılmaz çalışıyoruz. Her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Ama biraz bu işin içerisine beceride girince maalesef ön bölgede özellikle üretkenlik anlamında çok büyük sıkıntılarımız var. Hele ki geriye düştüğümüz zaman bu sıkıntı daha da boy gösteriyor. Rakip biraz daha kapalı oynadığı zaman açmakta daha da çok zorlanıyoruz. O yüzden en büyük eksikliklerimizden, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bakacak olursak rakip takım ceza sahasına 7 kere girmiş. 3 tane gol atmış. Biz 31 kere girmişiz. Golümüz yok. Geçen hafta 35 kere girmişiz. Bir tane gol penaltıdan bulabilmişiz. Bizim analizimizi yapacak rakipler bu verilere bakarlarsa bizim zaten eksik noktamızı çözebilirler. Bir şey diyemiyorum, bakacağız. Yapacak bir şey yok. Her şey yine de kendi elimizde. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Trendyol, Sarıyer, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

