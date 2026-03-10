Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 yendi

Manisa FK, Sarıyer\'i 3-0 yendi
10.03.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Sarıyer'i 30. haftada sahasında 3-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Ayberk'in sağ kanattan ortaladığı topa kale alanın gerisinden Diony'nin aşırtma kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Ayberk'in iki savunma oyuncusundan sıyrılarak ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

23. dakikada sol kanattan Ömer'in ceza sahası içerisine ortaladığı top sekerek arka direkte Enver'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Sarıyer'de sol kanatta Ömer'in rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayı üzerinde bekleyen arkadaşı Cebrail'e pasını çıkardı. Cebrail'in sağ ayağıyla sert şutunda kaleci Vedat, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

47. dakikada Cissokho sol kanatta Ömer'in ayağına basması sebebiyle hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

57. dakikada merkezden gelişen hızlı hücumda Lindseth, sağ kanattan hareketlenen Adekanye ile topu buluşturdu. Adekanye, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kaleye gönderdiği falsolu şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

82. dakikada sağ kanattan gelişen Sarıyer atağında Poko'nun sağ çizgi üzerinden çevirdiği topu Batuhan göğsüyle arkadaşı Ozan'a indirdi. Ozan'ın penaltı noktasının ilerisinden gelişine vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

86. dakikada Sarıyer atağında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Eze, kale alanı gerisinde bekleyen Batuhan'a pasını aktardı. Batuhan'ın altpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gönderdi.

90+1. dakikada Lindseth, savunma arkasına koşu yapan Diony'e pasını aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diony, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Osman'a topu bıraktı. Osman'ın ceza sahası içerisinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Yasin dk. 87), Umut Erdem, Cissokho, Muhammed Kiprit (Yunus Emre Dursun dk. 57), Lindseth, Vargas (Osman Kahraman dk. 87), Adakanye (Yusuf Talum dk. 74), Diony

Yedekler: Metehan Başar, Ada İbik, Umut Can Aslan, Emre Akboğa, Mustafa Uslu, Ahmet Şen

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Metehan Mert dk.69), Caner Osmanpaşa (Ahmet Ercan Ekmekci dk.76), Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Aytaç Kara dk. 63), Enver Kulasin (Ozan Sol dk.60), Marcos Silva, Poko, Camara, Emeka Eze (Batuhan Kör dk. 46)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Oğuzhan Yılmaz, Hamidou Traore, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Diony (dk. 11), Adekanye (dk. 57), Osman Kahraman (dk. 90+1) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Cissokho (dk.47) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Muhammed, Yunus Emre (Manisa FK), Ömer Bayram, Fethi Özer, Ozan Sol(Sarıyer) - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, Sarıyer, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK, Sarıyer'i 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.