Manisa FK, Sivasspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Manisa FK, Sivasspor'a 1-0 Mağlup Oldu

21.03.2026 19:02
Manisa FK, Sivasspor ile oynadığı maçta 1-0 kaybetti. Teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Manisa FK- Sivasspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK kendi evinde karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş ve Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manisa FK cephesi

Ligin sonuna doğru sakatlıklar ve cezalı oyuncularının arttığına dikkat çeken Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "Aslında dersimize iyi çalıştık. Bizim işimiz tamamen sahada kalmak. Oyun kurguladığımız gibi gidiyordu. Lakin saçma bir pozisyon gol oldu. Ligin sonu geliyor. Ligin sonu geldikçe sakatlarımız, cezalılarımız bu tarz problemler yaşıyoruz. Kadromuz yeterli genişlikte olmadığı zaman genç kardeşlerimize şans geliyor. Onlar da zaman zaman iyi performans gösterip hepimizi mutlu ediyorlar. Zaman zaman da böyle performansları beklentilerin altında kaldığı zaman bu tarz sonuçlar olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzde bir milli takım arası var. Bu arayı iyi geçirip belki sakatlıkları biraz daha toparlamak için bir süre var önümüzde. Bu süreyi iyi geçirip önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yaparak telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Sivasspor cephesi

Ligin bitime 6 hafta kala önemli bir 3 puanın sahibi oldukları için mutlu olduklarını belirten Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Haftalar ilerledikçe maçların zorluk derecesi yükseliyor. 44 puanda olan biz, 43 puanda olan rakibimiz. Deplasmanda oynamak kolay değil. Özellikle son 6 haftadır takımımızın gösterdiği performans bence gerçekten çok iyi. Bugün maça çok az bir dakika kötü başlayıp yediğimiz golün de ofsayt olmasıyla belki de silkelenmemize sebebiyet verdi. Ondan sonraki bölümde çok daha coşkulu, çok daha önde baskıları iyi yapan, mücadelesine hiç ödün vermeyen bir oyuncu grubum vardı bugün sahada. Hepsini tebrik ediyorum. Bence çok önemli bir maçtı. Bu önemli maçı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyum. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımız çifte bayram olsun 3 puanı bize hediye edin demişlerdi bize. Biz de onlara bunu yaşattığımız için mutluyuz. Ama 6 hafta zorluk seviyesi çok yüksek maçlar var bundan sonrası için. Mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:17:10.
